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新品 マフェックス No.123 MAFEX CATWOMAN HUSH Ver
商品番号 Q70407610780
商品名

新品 マフェックス No.123 MAFEX CATWOMAN HUSH Ver
ブランド名 Qsmall
特別価格 税込 5,940 円
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商品詳細

新品未開封】メディコム・トイMAFEXマフェックスNo.123MAFEXCATWOMANHUSHVer.全高約150mm塗装済みアクションフィギュアBewarethemanwhocanstrikefromadistance!最高のフォルムと抜群の可動領域を両立!史上最強のアクションフィギュア!DCCOMICより『HUSH』のCATWOMANを立体化!クリアタイプゴーグルを装備した、頭部3種付属!専用ジョイントパーツにより、独特のポージングが可能!ムチパーツ、ウエスト差し替えパーツ付属!各種手首パーツ付属により、様々なアクションを再現可能!可動式フィギュアスタンド付属!原型製作：SHSTUDIO\u0026PERFECT-STUDIO。
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メディコム・トイ MAFEX マフェックス No.123 MAFEX CATWOMAN HUSH Ver. 全高約150mm 塗装済み アクションフィギュア

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マフェックス No．123 MAFEX CATWOMAN（HUSH Ver．）

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