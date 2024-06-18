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堀夏喜 BOT アクスタセット
商品番号 Y27018889910
商品名

堀夏喜 BOT アクスタセット
ブランド名 Yvital
特別価格 税込 8,740 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入❌値下げ❌バラ売り❌堀夏喜のグッズをおまけで付けさせてもらいます。BOTアクスタは何回か持ち歩きましたが、目立つ傷などはなく綺麗な状態です。他アクスタは1回も持ち歩かずに保管しておりました。完璧を求める方は購入御遠慮ください。#堀夏喜#FANTASTICS#battleoftokyo#BOT
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