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- ハルク トイビズ社 アクションフィギュア ハルク 2種セット
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商品詳細
2品共に未開封品ですがパッケージには傷みが有ります 更にバックカードとプラスチックの接着部にホッチキス補強が有りますHULK2099ABSORBINGサイズ感スケール付きの画像より確認お願いしますバラ売り✕値引き交渉△無言取引◯誠意ある取引に努めますマーベルコミックMARVELCOMICSHULK ハルクアクションフィギュアブリスターパック株式会社やまとTOYBIZ
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http://narcologia.ru/goods/approximate53420.html
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