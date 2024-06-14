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ハルク　トイビズ社　アクションフィギュア　ハルク　2種セット
商品番号 T65889573406
商品名

ハルク　トイビズ社　アクションフィギュア　ハルク　2種セット
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 2,368 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2品共に未開封品ですがパッケージには傷みが有ります　更にバックカードとプラスチックの接着部にホッチキス補強が有りますHULK2099ABSORBINGサイズ感スケール付きの画像より確認お願いしますバラ売り✕値引き交渉△無言取引◯誠意ある取引に努めますマーベルコミックMARVELCOMICSHULK　ハルクアクションフィギュアブリスターパック株式会社やまとTOYBIZ
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