TAMA ハイハットスタンド

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商品詳細
TAMAのハイハットスタンドです。2年程前に購入したインペリアルスターのドラムセットの付属品になります。自宅での使用機会がほとんどないため出品します。使用回数も10回ほどで綺麗な状態かと思います。ペダル部の位置が固定なのでツインペダルを使用の方はご注意ください。アクセサリー・パーツ···スタンド種類···ハイハット
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http://narcologia.ru/goods/scissoring985796.html
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