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TAMA ハイハットスタンド
商品番号 A18574681166
商品名

TAMA ハイハットスタンド
ブランド名 タマ
特別価格 税込 2,627 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TAMAのハイハットスタンドです。2年程前に購入したインペリアルスターのドラムセットの付属品になります。自宅での使用機会がほとんどないため出品します。使用回数も10回ほどで綺麗な状態かと思います。ペダル部の位置が固定なのでツインペダルを使用の方はご注意ください。アクセサリー・パーツ···スタンド種類···ハイハット
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