伝統漆芸【輪島塗】市中佑佳 作　　菓子器23cm・新品

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ご覧頂きありがとうございます日本の伝統漆芸、輪島塗作家市中佑佳作の菓子器のご紹介です茶道以外でも、現代人の生活に溶け込むフォルムの器で、鉢としても皿としてもお使いになれる計算された絶妙な深さだと感じますガイドブックにも掲載されている輪島屋本店の小さな豆皿の価格をご参考までに‥輪島塗が他の漆器と区別される圧倒的な理由は、地の粉と呼ばれる下地と布着せの手法で丈夫な漆器が出来上がり、例え破損したとしても修理して使える『一生もの』と言える事ではないでしょうか母から娘に受け継ぎ、良いモノを永く使う事が結局はエコロジーにも繋がり、少ないモノで豊かに暮らすご提案としての出品と致しますお写真でコンディションなどご確認下さり、その他ご不明点などございましたらコメントにてお知らせ頂けますと幸いです#最高級輪島塗#お正月