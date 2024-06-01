

【真作】古市金峨/山湖舟遊図/山水図/釣舟図掛軸/名家伝来/AC-618 【真作】古市金峨/山湖舟遊図/山水図/釣舟図掛軸/名家伝来/AC-618



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【真作】【参考】古市金峨 幕末・明治の画家。備前生。名は献、通称は哲蔵、別号に藍山。岡本豊彦に師事し、人物花鳥画を能くする。また和歌にも精通した。明治13年（1880）歿、76才。【作品状態】本紙は紙本肉筆です。 本紙は多少の薄汚れあります。表装は良好です。 桐合せ箱付 軸丈 縦 200㎝×幅 65㎝ 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。