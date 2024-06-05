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audio-technica ATW-R75a UHFワイヤレスレシーバー
商品番号 H62682424926
商品名

audio-technica ATW-R75a UHFワイヤレスレシーバー
ブランド名 オーディオテクニカ
特別価格 税込 7,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

中古品ですのでご理解下さい。電源入ります。同じ物がもう一台あります。2台セットです。メーカーコメントコンパクトなハーフサイズにもかかわらず、2本のマイクロホンをお使いになれる受信性能はプロ用レシーバーにも引けを取りません。感度がよい方の電波を自動的に選択するトゥルーダイバーシティ方式の採用で、受信の安定性も際立っています。UHF800MHz帯B型の30チャンネルの範囲内でチャンネルを自由に設定できます。信頼性も耐久性もすべてがプロクラス種類···PAシステム
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