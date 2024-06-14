misaさん開発オリジナルカリンバ♫ 島村楽器

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商品詳細
こちらのカリンバはYouTubeやInstagramなどで大人気のカリンバ奏者、misaさんと島村楽器のコラボレーションで開発されたオリジナルカリンバです。縦約19cm×横約12.5cm、厚み約2cm。いくつかのカリンバの音を聞いた中で1番優しくて心地良い音でクオリティーの高い、こちらを購入しました。指弾した程度です。本体中央と裏面のロゴも癒される可愛いデザインです。オルゴールのようなやさしい音色でクオリティが高いものだと感じます♫キーの異音なども無く、視認範囲では綺麗な状態かと思います。爪弾くだけでも癒されます♫カリンバを楽しんでみたい方へおゆずりできれば幸いです外箱、付属品(未使用の新品です)すべて揃った完品となります。
http://narcologia.ru/goods/traverse880226.html
http://narcologia.ru/goods/navigate975430.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical971701.html
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