☆お盆特価☆[正官庄]高麗人参(韓国紅参)6年根濃縮エキス100g 4箱セット

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ブランド正官庄韓国人参公社の品質保証書付(新品未開封)100g商品名高麗参珍膏販売数量4箱摂取方法同封のスプーンで少量1日2~３ 回食前食後かまわず摂取してください。１瓶1ヶ月ほど持ちます。効能疲労回復、免疫力増強、体質改善など。体調不良、夏バテ予防にお試しください。マイルドな味の活力増進用健康機能エキスです。賞味期限2025年3月27日成分含量紅參濃縮液(6年根,固形物60％,ジンセノサイド、韓国産紅參100%)、デキストリン、ジオウ、ブクリョウ、ハチミツなど注意事項・医薬品(糖尿治療剤、血液抗凝固剤)服用時の摂取にご注意ください。・開封後中栓を捨て、蓋を閉めて冷蔵庫に保存してください。・生後12ヶ月未満の幼児には与えないで下さい。・特異体質、アレルギー体質の方は成分を確認後摂取してください。10年以上夫婦で愛用しています。とても健康になったと実感しています！風邪知らずです！！箱は一部凹み等がありますが、完全未開封です。サプリメント種類···植物性エキスユニセックス