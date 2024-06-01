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- 【ポケカ】#49 アルセウスvstar ur 2枚
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商品詳細
こちらの商品はアルセウスvstarUR2枚となります。他商品とのまとめ購入の場合1枚単価：4300円(傷あり:3800円)※詳しくはプロフィールに記述。他商品の検索は下記から検索可能です。#カナデポケカ■注意事項・プロフィールの確認をお願いいたします。 購入された際、商品説明及び、プロフィールの内容を 確認し納得したとみなします。・状態については画像もしくは、コメント欄にて確認をお願いします。・トラブル防止の為、 「新品・未使用」の場合でも、「目立った傷や汚れなし」にしています。 また、プレイ用としてご購入を検討してください。・コンビニ払いでのお支払いの場合、 購入後に支払い予定日のご連絡をお願いいたします。
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