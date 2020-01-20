ヨットハーバー　夕暮れ　水彩画　大きいサイズf6

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絵画の種類···水彩画形式···その他主題···風景・海景主な画材···水彩絵の具人気のあった絵を大きいサイズで描きましたF6サイズ 41×32センチぐらいです周りに3mほどの白枠がありますペンと透明水彩絵の具で描いた原画です絵のみで額は付きません、よろしくお願い致します