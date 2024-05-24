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美品 掛け軸 幸美舟作 種田山頭火俳句「山あれば」共箱 真筆証明書付き
商品番号 B79121956723
商品名

美品 掛け軸 幸美舟作 種田山頭火俳句「山あれば」共箱 真筆証明書付き
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 2,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ143×54センチ紙本共箱肉筆真筆証明書付き本紙に僅かにシミがございますが、目立たず状態良いです。山あれば山を観る雨の日は雨を聴く春夏秋冬あしたもよろしゆふべもよろし円相インテリア和室床の間おもてなし絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸主題...静物
http://narcologia.ru/goods/passionate390113.html
http://narcologia.ru/goods/browse265591.html
http://narcologia.ru/goods/diamond924158.html

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