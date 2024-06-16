彫刻モデル Kaerntner アルトサックス ケルントナー 初心者 付属品 ...

【彫刻モデル】新品定価45,000円初心者用モデル（DVD,本SET)です。型番は不明です。（刻印無し）【状態】写真にてご確認下さい本体は細かく見ると、小さな錆などございます、画像にてご確認ください。よく見るとケースに傷、穴がございますが使用に問題はございません。※知人から譲り受けたため、私が専門的知識なく回答できない内容もございますのでご了承くださいませ。※こちらは新品ではございません、商品の評価は主観的な内容になりますのでご了承下さいませ。【付属品】写真をご参照ください。マウスピース、リガチャーはもちろん、ストラップや専用セミハードケース、小物類付き。メンテ用品にYAMAHAのラッカーポリッシュ付属（新品から1回のみ使用）。その他、購入時の保証書、取扱説明書、入門用DVD（未開封）、入門用の本など充実しております。【発送】保管袋はありませんので、緩衝材等で保護した上で発送させていただきます。発送は即日、もしくは翌日に対応させていただきます。即購入歓迎です。新品ではございませんので、気になる際は写真希望や、お気軽にコメントくださいませ。コメントもなるべく早く回答致します。#Kaerntner#ケルントナー#アルトサックス#サックス#管楽器#木管楽器#楽器#金管楽器種類···サックスレベル···初心者



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