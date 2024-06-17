飛行機ANAボーイング767-300JA8569全長53cm幅48cm

令和４年５月頃に中古品で購入‥日の当たらない場所でインテリアとして利用していました。現在は、プチプチで梱包して箱に入れて保管しています‥キズは、見た所‥無いと思います‥又台は、別で購入しました‥固定出来ません‥ただ乗せて有るだけの台です‥必要の方は、差し上げますので購入時メッセージに必要か必要じゃないかを入れて下さい‥台は価格には含まれてませんので‥ご理解をお願い致します。又専用箱が無いのと取り外しが出来ない為そのままの状態でプチプチで梱包して別の段ボール箱で発送致します⚠️⚠️少ない情報ですけど画像‥商品情報を確認の上納得しての‥ご購入をお願い致します。ご観覧有り難うございました。



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