中国　明時代　寿紋小皿6点　元興銘　送料込み0822

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サイズは完全に均一ではないです。一部在銘あり！一部縁にホツがあります。送料込み 即購入ok！口径 7.7cm高さ 1.9cm●その他、注意事項：同じIDで複数ご購入の場合、同梱させて頂きます。別々に送っていただきたい場合は、事前にお知らせください。中古品が多く出品していますので、多少汚れや経年のダメージがあります。お神経質な方はご購入おやめください。未使用品でも、スレキズ、汚れなどあります。新品と同様に品質求める方おやめください。