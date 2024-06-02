絵画 木製 額縁 ガラス付き アンティーク

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目立たない箇所を削り確認をいたしました。ピンク色の被せ物の下は木製になります。大きいです。ですが所々削れや欠けがあり下のピンク色の被せや木が見えていたりします。中の絵はプリントです。昔の物になり削れや欠けが多いので十分ご検討をいただいてからのご購入を宜しくお願い致します。外寸68×55内寸59×46㎝ほどです。ガラスの内側に汚れがありました。画像9.10枚目です。ガラスを内側から拭けば綺麗になるかもしれません。中にはもう一枚プリントの絵が入っておりました。ヴィンテージフレーム古民家昭和レトロ絵画木製インテリア油絵印刷