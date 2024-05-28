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- 本 ヤマハ フルート211SⅡ ケースあり
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商品詳細
ヤマハのフルートです。使わずにしまってありました。断捨離の為、出品いたします。個人保管の為ご理解いただける方のみよろしくお願い致します。#YAMAHA#フルート本保/015049/0
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