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美品 掛け軸 麻生有山作 四季花図 共箱 年中掛け
商品番号 K13646629516
商品名

美品 掛け軸 麻生有山作 四季花図 共箱 年中掛け
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 2,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ117×55センチ絹本共箱ほぼ未使用です。とても状態良いです。インテリア和室床の間牡丹桔梗福寿草南天生け花おもてなし絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸主題...静物
http://narcologia.ru/goods/injure772567.html
http://narcologia.ru/goods/preference962538.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford965373.html

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