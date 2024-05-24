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- 美品 掛け軸 麻生有山作 四季花図 共箱 年中掛け
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商品詳細
サイズ117×55センチ絹本共箱ほぼ未使用です。とても状態良いです。インテリア和室床の間牡丹桔梗福寿草南天生け花おもてなし絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸主題...静物
http://narcologia.ru/goods/injure772567.html
http://narcologia.ru/goods/preference962538.html
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