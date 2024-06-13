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- 美品 関東送料無料 ヤマハ 電子ピアノ YDP-123 88鍵
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商品詳細
美品 ヤマハ 電子ピアノ YDP-12388鍵です。動作問題ありません。状態も目立った傷などもなく綺麗です。1345x815x426mm37kg関東は自社で送料無料で配送いたします。配送できない地域もあるのでコメント欄から市区などをお知らせください。どうぞよろしくお願い致します。
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