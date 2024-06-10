【P90×3発】ストラトモデル SUGIZO

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●自己紹介を必ず既読してから購入下さい※画像1のハードケースは付属しません★★★★★★★値下げ中★★★★★★¥25000→【２２０００円】※10月1日(日)までの完全限定価格になります！●ストラトモデルメーカー不明のストラトモデルをカスタムした品です。ボディ→3シングル穴をP90が入るように加工し、P90専用ピックガードを購入し組立してます。サーキット内の配線はすべてベルデン(8503)を使用し、ポットも新品に交換してます。ヘッドをスムージング加工(ラッカー塗装)されてます。●サウンド5セレクター採用！！5種類すべて音の違いを楽しめます！●厳守説明不足、見落としある場合ありますが、不具合ない限り返金、返品には対応できません。評価が著しく悪い方は入札を控え下さい。購入後は24時間以内のご連絡と3日以内のご入金をお願いしてます。タイプ...ストラトキャスタータイプ