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ホウオウex プレイヤーズ プロモ
商品番号 A95762529650
商品名

ホウオウex プレイヤーズ プロモ
ブランド名 Avital
特別価格 税込 3,288 円
在庫状況 あり

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商品詳細

整頓の為出品します。コレクションとして暗所で保管していました。値上げもするのでご了承ください。折れ防水を施して発送します。発送の際はローダーに入れて送ります。普通郵便から変更の場合は+125円で追跡＆速達のクリックポストにグレードアップします。公式だと185円なのでお得です。追跡番号を知りたい方はご連絡ください。(+210円でらくらくメルカリ便にも可能です。都合によりこちらは通常より発送日数が伸びる場合があります。)
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