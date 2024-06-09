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Marshall mg10cd ギターアンプ　マーシャル
商品番号 Y45115660744
商品名

Marshall mg10cd ギターアンプ　マーシャル
ブランド名 Yvital
特別価格 税込 1,799 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Marshallmg10cdアンプです。マイクで動作確認済みです。出品に際しクリーニングを行いました。概ね良好かと思います。クリーンとオーバードライブの2チャンネル仕様です。電子ピアノで使おうと思い購入したのですが当方には少々小さかったため出品します。ギター等の練習に如何でしょうか？お写真に写っております物のみの出品になります。どうぞよろしくお願い致します。アンプ種類...パワーアンプ（メインアンプ）重量...2.5kg〜5kg未満
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