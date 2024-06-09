Marshall mg10cd ギターアンプ　マーシャル

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商品詳細
Marshallmg10cdアンプです。マイクで動作確認済みです。出品に際しクリーニングを行いました。概ね良好かと思います。クリーンとオーバードライブの2チャンネル仕様です。電子ピアノで使おうと思い購入したのですが当方には少々小さかったため出品します。ギター等の練習に如何でしょうか？お写真に写っております物のみの出品になります。どうぞよろしくお願い致します。アンプ種類...パワーアンプ（メインアンプ）重量...2.5kg〜5kg未満
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MG10 | MG Series | Guitar Amps | 製品情報 | Marshall Amps ...
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お気に入り】 Marshall MG10G マーシャル MG10GOLD アンプ - lotnet.com