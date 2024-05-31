TASCAM DP-008EX

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購入後、一度使いましたが、そのまま保管していました。説明書SDなどついてます。電池新品入れときました。初期化済み。動作確認済み。高音質マイク内蔵でいつでも多重録音、DAWにらくらく転送。録音場所を選ばない音楽のスケッチパッドは、ソングライターの必需品。DIGITALPOCKETSTUDIO『DP-006』/『DP-008EX』は、電池駆動が可能なマルチトラックレコーダーです。持ち運ぶことが可能なので、ソングライターの外出用音楽スケッチパッドとして最適です