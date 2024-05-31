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唐津　茶碗　桐箱付き　骨董品
商品番号 F96228720448
商品名

唐津　茶碗　桐箱付き　骨董品
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 3,024 円
在庫状況 あり

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商品詳細

唐津　茶碗　桐箱付き　骨董品やや小振り　総釉で本格的。【状態】骨董品　無傷　長期保管品　使用感なし。【サイズ】φ１２０ｍｍ　　ｈ６５ｍｍ230307　Ｍ　Ｔ１４　唐津　茶碗　桐箱付き　骨董品にこるんのふりま骨董品（掛け軸　掛軸　茶碗　ぐい呑み　ぐい飲み　硯　仏像　油彩　油絵　等）出品しています。どうぞよろしくお願い致します。
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