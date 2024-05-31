唐津　茶碗　桐箱付き　骨董品



466『古唐津 抹茶茶碗 箱付き』 骨董品 古美術 茶道具 古玩 アンティーク



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慶應◇江戸時代 古唐津 朝鮮唐津茶碗 桐箱入(茶碗)｜売買された ...



唐津茶碗 十三代 中里太郎右衛門 造 鵬雲斎書付



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絵唐津茶碗 | 京都寺町の骨董品店 古美術いもと



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唐津草文茶碗の詳細／陶器販売のたぬき窯



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絵唐津茶碗 | 京都寺町の骨董品店 古美術いもと

唐津 茶碗 桐箱付き 骨董品やや小振り 総釉で本格的。【状態】骨董品 無傷 長期保管品 使用感なし。【サイズ】φ１２０ｍｍ ｈ６５ｍｍ230307 Ｍ Ｔ１４ 唐津 茶碗 桐箱付き 骨董品にこるんのふりま骨董品（掛け軸 掛軸 茶碗 ぐい呑み ぐい飲み 硯 仏像 油彩 油絵 等）出品しています。どうぞよろしくお願い致します。