ローランド(Roland) エアロフォンAE-10【美品】電子サックス

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ローランド（Roland）のエアロフォンAE-10です。数回（計3〜4時間）使用後、自宅で大切に保管しておりました。マウスピースは、歯があたる部分にマウスピースパッチを貼って保護して使用しておりました。マウスピースパッチのスペア3枚は同包します。その他付属品は揃っております。目立った傷や汚れ等は見当たりませんが、あくまで中古品であることをご理解いただいた上でのお取引をよろしくお願い致します。