ALLPARTSフェンダーテレキャス7.25C レリック加工 ローズウッドネック

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商品詳細
ALLPARTS製Fenderフェンダーテレキャスター7.25Cレリック加工ローズウッドヴィンテージギターネック商品説明ご覧いただきありがとうございます商品は：ALLPARTS製Fenderフェンダーテレキャスター7.25Cレリック加工ローズウッドヴィンテージギターネックこのネックはアメリカのヴィンテージギターを研究している職人によって製作されたものです。新品をレリック加工したものなので未使用です。全体的に使用感を感じる汚れ、経年変色も再現され実に使い込まれたヴィンテージネックといった感じに仕上がっています。かなりいい感じです。Allpartsはフェンダーのライセンスを持つアメリカではトップクラスのギターパーツメーカーです。日本ではAllpartsのネックは中々手に入りません。そんなAllpartsのレリック加工ネックはさらに入手困難です。この機会にぜひ。スペック21vintagefrets(.079\"x.043\")Mapleneck,sanded,unfinishedandreadytosprayRosewoodfingerboard7.25\"radiusNutwidth1-5/8\"Heelwidth2-3/16\"TuningPegHoleDiameter.340\"TrussRodadjustmentatheelNeckthickness.85\"atfirstfret,.94\"attwelfthfretヴィンテージスタイルのローズウッドギターネックテレキャスター仕様セルロース仕上げナット幅：42㎜ネックのジョイント部分の幅と高さ：約56㎜×約26㎜新品のペグは似合わないと思うので、レリックのペグが必要であれば申してください。可能な限り対応致します。商品は1点ものです。この機会を逃したら同じものは手に入りません。ご希望の人はお早めに。発送は直ぐにできます。j1109567859
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http://narcologia.ru/goods/Stanford489373.html
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