ARMOR PS-3C

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商品詳細
こちらはARMORのPS-3Cになります。新品購入後、1年ほど使用しました。基本的に車移動なので大きな傷は無く金属部に若干のくすみがある程度です。ボード表面にエフェクター取付用のマジックテープ有り。
http://narcologia.ru/goods/sepulchral438932.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual271746.html
http://narcologia.ru/goods/approximate126820.html
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