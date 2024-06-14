ナノガントレット　ホットトイズ

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商品詳細
【ライフサイズ・マスターピース】『アベンジャーズ／エンドゲーム』１／１スケールレプリカ ナノ・ガントレット購入後ガラスケースに飾っていましたが整理のため出品いたします。動作確認済み本体美品ですが中古品の為ノークレームノーリターンでお願いいたします。購入時に外箱にシール等貼られた為箱は汚いです。また発泡スチロールも一部分削れてます。発送時は箱に梱包材巻いた状態で発送いたします。
http://narcologia.ru/goods/reboot765936.html
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