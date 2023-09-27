audio-technica マイクロホン AT2035

audio−technicaAT2035オーディオテクニカ#オーディオテクニカ#audio−technicaAT2035マイクです。PCに繋げてゲーム配信や歌の投稿などにいかがでしょうか。使用する際はポップガードを使用しておりました。使用頻度はおおくありません。光に反射すると跡が見えますが日常的に気になるようなものではあません。中古品であることご理解頂けますと幸いです。即購入可値下げ不可



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