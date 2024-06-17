- ホーム
- >
- おもちゃ・ホビー・グッズ
- >
- 楽器/器材
- >
- 管楽器
- >
- 【期間限定値下げ8/19 12時まで】タケダバスーン ファゴット
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
タケダバスーン ファゴット★はやひか様専用★8/17（木）23時59分まで専用といたします。期限内に購入手続きをお願いいたします。2022年1月にタケダさんより直接購入（標準価格 約650000円）週2回程度1年ほど吹き、正規店で調整1回行いました。特に大きな傷や損傷なし→修理の経歴はありません。状態は比較的良いですが、通常使用による多少の傷など中古の点だけはご理解いただければと思います。本体ジョイント部分は季節に応じて糸を巻き調節していました。（プロ奏者に調整していただいておりました）⭐︎この価格帯にしてはしっかりと音が鳴ります。ボーカルは付属の2本その他、中古で良ければストラップ、スワブなどもお付けできます。ケースはリュックタイプを常設しており、持ち運びも楽です。気になる点がございましたら分かる範囲でお答えさせていただきます。購入前にコメントにてご質問ください。※購入後の返品対応等はお受けしておりませんのでご注意ください。#bassoon#fagotto
http://narcologia.ru/goods/monophonic208512.html
http://narcologia.ru/goods/seamless687129.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper966909.html
Takeda Bassoon – High Quality Bassoons from Japan to the World
Products – Takeda Bassoon
Model 0 – Takeda Bassoon
スタッフおすすめファゴット｜タケダバスーン soloist - 管楽器専門店 ...
Contrabassoon – Takeda Bassoon
タケダバスーン/ファゴット プロフェッショナル 点検済み(本体)｜売買 ...
Takeda Bassoon – High Quality Bassoons from Japan to the World
スタッフおすすめファゴット｜タケダバスーン soloist - 管楽器専門店 ...
タケダバスーン symphony 2457 ファゴット 中古 | ブランド・バッグ ...
音楽村」にファゴット寄贈 飯島に製造工場・タケダバスーン：中日新聞Web
アトリエアルファ：今月のお買い得品
タケダバスーン ファゴット MBケース付き
fagomatsu ファゴット募集中 on X:
http://narcologia.ru/goods/monophonic208512.html
http://narcologia.ru/goods/seamless687129.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper966909.html
Takeda Bassoon – High Quality Bassoons from Japan to the World
Products – Takeda Bassoon
Model 0 – Takeda Bassoon
スタッフおすすめファゴット｜タケダバスーン soloist - 管楽器専門店 ...
Contrabassoon – Takeda Bassoon
タケダバスーン/ファゴット プロフェッショナル 点検済み(本体)｜売買 ...
Takeda Bassoon – High Quality Bassoons from Japan to the World
スタッフおすすめファゴット｜タケダバスーン soloist - 管楽器専門店 ...
タケダバスーン symphony 2457 ファゴット 中古 | ブランド・バッグ ...
音楽村」にファゴット寄贈 飯島に製造工場・タケダバスーン：中日新聞Web
アトリエアルファ：今月のお買い得品
タケダバスーン ファゴット MBケース付き
fagomatsu ファゴット募集中 on X: