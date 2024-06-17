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【期間限定値下げ8/19 12時まで】タケダバスーン　ファゴット
商品番号 C47021361303
商品名

【期間限定値下げ8/19 12時まで】タケダバスーン　ファゴット
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 87,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

タケダバスーン　ファゴット★はやひか様専用★8/17（木）23時59分まで専用といたします。期限内に購入手続きをお願いいたします。2022年1月にタケダさんより直接購入（標準価格　約650000円）週2回程度1年ほど吹き、正規店で調整1回行いました。特に大きな傷や損傷なし→修理の経歴はありません。状態は比較的良いですが、通常使用による多少の傷など中古の点だけはご理解いただければと思います。本体ジョイント部分は季節に応じて糸を巻き調節していました。（プロ奏者に調整していただいておりました）⭐︎この価格帯にしてはしっかりと音が鳴ります。ボーカルは付属の2本その他、中古で良ければストラップ、スワブなどもお付けできます。ケースはリュックタイプを常設しており、持ち運びも楽です。気になる点がございましたら分かる範囲でお答えさせていただきます。購入前にコメントにてご質問ください。※購入後の返品対応等はお受けしておりませんのでご注意ください。#bassoon#fagotto
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http://narcologia.ru/goods/seamless687129.html
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