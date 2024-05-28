KTS PR-15 新品

ktsのチタンサドルです。fenderのamericandeluxeシリーズやその後継のEliteシリーズにも使えると思います。■ギター用サドル■アメスタ/アメデラ用ストラトキャスター・プレスサドル■オフセットスタイル■チタンサドル■弦間ピッチ:10.5mm■ネジ規格:インチ■6個セット～メーカーサイトより～AmericanDeluxesやブロックサドルの頃のアメスタ等のオクタープネジがオフセットタイプのプレスサドルです。スクリューはインチ規格です。※上記対応モデルの場合も、実際に現物にあわせた場合、加工が必要となる可能性がございます。弊社では、ギター/ベースパーツの取り付け確認、取り付け保証は承っておりません。寸法図をご確認のうえ、加工前提にてご検討くださいますようお願いいたします。



PR-15 | STRAT®スタイルブリッジ用KTSチタンサドル (アメスタ/アメデラ用、弦ピッチ10.5m/mプレスサドル)



PR-15 For American Series Tremolo off-set



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KTS T-O-Mブリッジ用チタンサドルPR-06数量限定品在庫あります ...



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