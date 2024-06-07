絵画の種類···水墨画 清原雪信【狩野雪信】 水墨彩色画 模写形式···掛け軸・掛軸 紙本掛軸一幅軸先は漆木仕様主題···人物・肖像 釈迦図主な画材···その他 水墨彩色画 略歴・・・1643年~1682年江戸前期に活躍した狩野派の絵師 狩野探幽の姪に当たる国と探幽門下四天王の一人久隅守景の 間に生まれた。 名は雪 大和絵を好み、後に一流の逸材画家と言われた。 短命であったものの、沢山の絵画 壁画 等多く残している。 作品は水墨彩色画 釈迦図で御座います。 簡素な中にも、毅然とした描き方、水墨と彩色を組み合わせ 奥の深い作品となっています。 状態 表具 経年経過による巻きジワ 本紙 経年経過による、色褪せ、シミ、ヤケが 見られる。 サイズ 表具 188cmX67cm本紙 128.5cmX55cm箱 76cm7.6cm8.0cm100サイズゆうパック発送



清原雪信《狩野》 久隅守景の子 紙本水墨彩色 釈迦図 掛軸一幅 軸先漆 514-



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掛軸 書画 人物図 古美術 逸品 H78-



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清原雪信 王昭君図



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