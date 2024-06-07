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清原雪信《狩野》　久隅守景の子　紙本水墨彩色　釈迦図　　掛軸一幅　軸先漆 514
商品番号 R75237467188
商品名

清原雪信《狩野》　久隅守景の子　紙本水墨彩色　釈迦図　　掛軸一幅　軸先漆 514
ブランド名 Rswirl
特別価格 税込 19,906 円
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商品詳細

絵画の種類···水墨画　　　　　清原雪信【狩野雪信】　水墨彩色画　　模写形式···掛け軸・掛軸　　　　　紙本掛軸一幅軸先は漆木仕様主題···人物・肖像　　　　　　釈迦図主な画材···その他　　　　　　水墨彩色画　　　　　略歴・・・1643年~1682年江戸前期に活躍した狩野派の絵師　　　　　　　狩野探幽の姪に当たる国と探幽門下四天王の一人久隅守景の　　　　　　　間に生まれた。　　　　　　　名は雪　大和絵を好み、後に一流の逸材画家と言われた。　　　　　　　短命であったものの、沢山の絵画　壁画　等多く残している。　　　　　　　作品は水墨彩色画　　釈迦図で御座います。　　　　　　　簡素な中にも、毅然とした描き方、水墨と彩色を組み合わせ　　　　　　　奥の深い作品となっています。　　　　　状態　　　表具　　　　経年経過による巻きジワ　　　　　　　　　　本紙　　　　経年経過による、色褪せ、シミ、ヤケが　　　　　　　　　　　　　　　　見られる。　　　　　サイズ　　表具　　　　188cmX67cm本紙　　　　128.5cmX55cm箱　　　　76cm7.6cm8.0cm100サイズゆうパック発送
http://narcologia.ru/goods/Adder532475.html
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清原雪信《狩野》　久隅守景の子　紙本水墨彩色　釈迦図　　掛軸一幅　軸先漆 514
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