Red Velvet アイリーン グッズセット レドベル うちわ トレカ

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RedVelvetとアイリーンの個別グッズ11点セットまとめ売り★RedRoomグッズアイリーンうちわ未開封買ったその日に袋に入れたまま使用しました。裏の文字側に袋の上から一度シールを貼りましたが粘着部分は全て取れています。★RedRoomグッズ購入特典ICステッカー(ランダム)開封済み、未使用中身確認の為開封後袋に戻してあります。★RedRoomグッズフレグランスタグ(神奈川)未使用、未開封★REDMAREグッズアイリーンうちわ未使用、未開封★REDMARE入場配布トレカ横浜アイリーン★REDMARE銀テープ銀テープ初期傷あり。鞄に入れた際にシワが出来ています。丸めてマスキングテープで留めて同封致します。★SMTOWN2019ポップアップストアピンズ×2中身確認の為開封済、未使用★SMTOWN2019会場限定ピンズ中身確認の為開封済、未使用★WEGOフライヤー傷あり★레드벨벳ネームバッジ未使用、未開封新大久保で購入。ほぼ未使用、未開封ですが海外製品のため初期傷などあるかもしれません。ご理解いただいた上でご購入をお願い致しますm(__)mご購入、コメントする際は必ずプロフィール確認後にお願い致しますm(__)m他でもお譲り先を探している為決まり次第削除致します。値下げ不可バラ売り不可らくらくメルカリ便かゆうゆうメルカリ便での発送になります。グッズ種類...うちわ