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ホロライブ メルキス 三周年記念 数量限定 夜空メル 癒月ちょこ ホワイト
商品番号 S22306449942
商品名

ホロライブ メルキス 三周年記念 数量限定 夜空メル 癒月ちょこ ホワイト
ブランド名 Sankle
特別価格 税込 5,390 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■商品・アクリルジオラマスタンド・ビッグシルエットTシャツ(ホワイト)・メルキスコップ・メルキス直筆サイン入り「TAYA描き下ろしポストカード」■注意事項・一度人の手に渡ったもののため、神経質な方はご購入をお控えください。・バラ売り、値下げ不可・ボイスは付属しておりません
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