ホロライブ メルキス 三周年記念 数量限定 夜空メル 癒月ちょこ ホワイト

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商品詳細
■商品・アクリルジオラマスタンド・ビッグシルエットTシャツ(ホワイト)・メルキスコップ・メルキス直筆サイン入り「TAYA描き下ろしポストカード」■注意事項・一度人の手に渡ったもののため、神経質な方はご購入をお控えください。・バラ売り、値下げ不可・ボイスは付属しておりません
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