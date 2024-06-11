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SENNHEISER コンデンサーマイク MKE200 値下げ可能
商品番号 P68912134822
商品名

SENNHEISER コンデンサーマイク MKE200 値下げ可能
ブランド名 ゼンハイザー
特別価格 税込 2,886 円
在庫状況 あり

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商品詳細

使う機会がないまま防湿庫で保管していました。使用感なく、ほぼ新品と思っていただいて構いません。付属品全て揃っています。SENNHEISERコンデンサーマイクMKE200Sennheiserelectronic#Sennheiserelectronic#SENNHEISERコンデンサーマイクMKE200種類···マイク
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