B-PROJECT 寺光遙日 寺光唯月

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商品詳細
出品するか迷っていますが引っ越しの為なくなく出品します。。バラ売り不可、こちら遙日のみ/唯月のみの纏め売りは大丈夫です。遙日のみ→13333円唯月のみ→7777円4つ程中古屋で購入した物もありますのでご理解ください。✦✦✦グッズ↓*ブロマイド(サインあり1枚)*缶バッジ*アクスタ*リンライ*ラバスト*ぬいぐるみキーホルダー*アクリルキーホルダー✦✦✦素人目線、保管になります。神経質な方はご遠慮下さい(__;)#bProject#Bプロ#寺光遙日#寺光唯月#ブロマイド#缶バッジ#アクリルスタンド#リングライト#ラバーストラップ#ぬいぐるみキーホルダー#アクリルキーホルダー
http://narcologia.ru/goods/choice950885.html
http://narcologia.ru/goods/pompous830523.html
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