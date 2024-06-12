500枚限定 高精細複製原画 Magical Drawing トイ・ストーリー

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ご覧いただきまして、ありがとうございます。世界限定500枚MagicalDrawingトイ・ストーリーです。MagicalDrawingでディズニーファンで注文後暗室で保管してました。私は、版画関係は知識がありませんので、購入時の表示のまま紹介しますので画像を参考の上、ご検討をお願いします。また、高精細出力技術「プリモアート」とは?！と分かりやすくネットに掲載されていたので、最後に引用しておきます。 ◎⚫◎ほぼ未使用のまま出品させてもらいます。 素人保管ですので、中古品となりますが美品です。⚫ ディズニー トイストーリー [箱付き]⚫ 絵画 高精細出力技術「プリモアート」 サイズ 387mm×281mm 久しぶりに見たのですが、とてもきれいです。⚫ 付属品 豪華オリジナル額縁 (美)良好サイズ 484mm×409mm⚫ 箱 専用箱 ◎ 経年による傷みがある場合があります、(とにかく綺麗に見えますが?) 中古品とご理解いただき、ご検討をお願いします。⚫ 発送◎ 送料(出品者負担)無料◎●◎高精細印刷技術「プリモアート®」とはDNP大日本印刷が長年にわたり培ってきたノウハウを活かして独自に開発したカラーマネジメントテーブルと、10原色のかけあわせでの色調再現が可能な専用高機能出力機を使用し、限りなく原画に近い複製画の制作を可能にした高精細印刷技術。世界的に見ても高いクオリティを持つ日本の印刷技術の中でも、トップクラスの精度と表現力を持つ。