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トミカタウン 病院
商品番号 S38594586770
商品名

トミカタウン 病院
ブランド名 Sswirl
特別価格 税込 2,683 円
在庫状況 あり

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商品詳細

トミカタウン病院です。パーツはプラキッズ以外は全て揃っています。※代わりに他のプラキッズをつけてます。付属品は写真がすべてなので、ご確認ください。ドア開閉やギミックには問題ありません。ヘリポートも光ります。内容や状況につきましては写真をご確認ください。中古品という事をご理解の上でご購入くださいませ。※すべて除菌シートで拭いてあります。以上についてご理解いただいた上で、ご検討の程よろしくお願いいたします。病院トミカタウン旧トミカタウントミカミニカー　プラキッズ
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