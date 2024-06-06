トミカタウン病院です。パーツはプラキッズ以外は全て揃っています。※代わりに他のプラキッズをつけてます。付属品は写真がすべてなので、ご確認ください。ドア開閉やギミックには問題ありません。ヘリポートも光ります。内容や状況につきましては写真をご確認ください。中古品という事をご理解の上でご購入くださいませ。※すべて除菌シートで拭いてあります。以上についてご理解いただいた上で、ご検討の程よろしくお願いいたします。病院トミカタウン旧トミカタウントミカミニカー プラキッズ



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