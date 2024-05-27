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- 【人気声優】山崎はるか 直筆サイン色紙
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商品詳細
山崎はるか直筆サイン色紙かなり前にTwitterの企画で当選したものになります。届いてからずっと未開封のままで本棚にしまってましたので特に傷などはございません。よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit433586.html
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