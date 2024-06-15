抹茶茶碗 　黒楽　三代　松 楽

楽焼は天正初年から現在に至る四百有余年変わる事なく製作が続けられた特殊な焼き物である。他の総ての陶磁器は全世界に類似品があるが楽焼だけは日本独特のもので京都で生まれ京都で育った唯一の焼き物である。しかも楽焼は日常使用する雑器ではなく茶の湯を対象として作られたものである。当松楽は祖父の代よりこの楽焼に従事京都清水坂に築窯・茶道道具専門に製造販売せし処昭和19年亀岡屋矢田神社の畔に移住出口王仁三郎師 大徳寺元管長 小田雪窓師の知遇を得て再び開窯現在に至る。楽焼窯元 三代 松楽



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