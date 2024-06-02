ヒグチユウコさんセット限定品あり

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商品詳細
1、ギュスターヴくん本豪華手帳つき限定版初版、新品未使用品、手帳の箱に擦れあり写真でご確認下さいませ。1セット2、ヒグチユウコポストカードセット、表紙のカバーが水で一度ぬれてしまい跡が残っています。中のポストカードはほぼ新品未使用品、全て２０枚揃っております。1点3、メモ帳新品未使用品、5点4、2015年MOEの付録便箋、新品未使用品1点5、2019年カード新品未使用品、1点6、植物展トートカバン新品未使用品、1点全て10点になります。宜しくお願い致します。
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