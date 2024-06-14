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Ｋ８０２　海老　『銅製』『明珍宗之作』『163g』『自在置物』　木箱　床飾り
商品番号 R72076808930
商品名

Ｋ８０２　海老　『銅製』『明珍宗之作』『163g』『自在置物』　木箱　床飾り
ブランド名 Rswirl
特別価格 税込 9,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

高さ　約　10cm全長　約　39cm重さ　約　163g木箱が付属しますが箱書と商品は無関係です。経年による傷、汚れが少々あります。関節がしっかり曲がらない足が1本、短いヒゲの1本の関節に緩みがあります。まだまだ、十分に使用できます。どうぞよろしくお願い致します。
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