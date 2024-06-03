ソプラノサックス YSS-675

ソプラノサックスYSS-675ソプラノサックスオリジナルハードケース、リガチャー、キャップ付（マウスピース、ストラップは欠品）ランクB品状 態【調子】：B♭【キイ】：HighF＃、フロントF【仕上げ】：ゴールドラッカー【指掛け】：可動【ネック】：M1ストレートネック、G2Rカーブドネック全体的にスレや小傷等が見られ、【メンテナンス済み】修理工房にてオーバーホール済みで、プレイヤーズコンディションには特に目立った問題はありません。



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