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ソプラノサックス YSS-675
商品番号 F31158380826
商品名

ソプラノサックス YSS-675
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 97,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ソプラノサックスYSS-675ソプラノサックスオリジナルハードケース、リガチャー、キャップ付（マウスピース、ストラップは欠品）ランクB品状　態【調子】：B♭【キイ】：HighF＃、フロントF【仕上げ】：ゴールドラッカー【指掛け】：可動【ネック】：M1ストレートネック、G2Rカーブドネック全体的にスレや小傷等が見られ、【メンテナンス済み】修理工房にてオーバーホール済みで、プレイヤーズコンディションには特に目立った問題はありません。
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