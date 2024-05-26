杉谷窯 異中庵 絵唐津茶入 共箱 茶道具

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商品詳細
杉谷窯異中庵の絵唐津茶入です。サイズ径6.8センチ高さ11.2センチ商品の状態は良好ですが、中古品になりますので僅かな擦れや汚れなどはあるかと思われます。写真を参考にご購入の検討宜しくお願いします。なお、使用に差し支えのある重大な欠陥以外でのクレームはご容赦ください。種類···茶道具
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