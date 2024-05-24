中国書画 肉筆紙本掛軸 甘霖 春雨如煙 歳次一ノ亥 肉筆紙本掛軸 水墨画 茶道具

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中国書画肉筆紙本掛軸甘霖春雨如煙歳次一ノ亥肉筆紙本掛軸水墨画山水竹鳥図茶道具軸先も非常に見事です真作保証ご覧頂きありがとうございます。中国の肉筆掛軸の出品です。 端正ながらも奥行きのある風景を確かな技術で描いている素晴らしいお品です。◎真作保証いたします◎＊作品状態掛軸表面は僅かに汚れがありますがとても綺麗な状態です。掛軸裏面には一部書き込みがあります。詳細は画像を見てのご確認の程を宜しくお願い致します。＊サイズ（約）本体縦154cm横（軸先）約51cm本紙縦94.5cm横32.5cm(多少の誤差はご容赦下さい。)商品の状態判断は個人差がありますので、あくまでもご理解ある方のみご購入をお願い致します。また神経質な方のご購入はご遠慮いただけますよう、お願い致します。他のフリマでも出品しておりますので、購入の際はコメント欄よりご連絡お願い致します。