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『新品 タグ付き』 BANDAI 2001 17㎝ ジャミラ
商品番号 M83835626305
商品名

『新品 タグ付き』 BANDAI 2001 17㎝ ジャミラ
ブランド名 Mswirl
特別価格 税込 1,558 円
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商品詳細

『新品タグ付き』BANDAI200117㎝ジャミラジャミラ　全高：約17㎝／　足裏印刻：BANDAI　2001　／　旧ウルトラ怪獣シリーズ／レアなBATTLEカード付き！EXタグカード＆バトルカード！！／人気キャラジャミラ！経年品ながらグッドコンディション！紙タグは経年にてヨレ擦れ等あります。※サイズ対比の単三乾電池、クリアスタンドは付属致しておりません。【複数購入値引き有り】お気軽にお申し付けください。。#kabuウルトラマン　☑販売中のみ表示‘‘‘　を☑して下さい。　#kabuソフビ#ジャミラ#ウルトラ怪獣シリーズ#ジャミラソフビ＃ジャミラフィギュア＃ウルトラマン＃ウルトラモンスターシリーズ＃ウルトラモンスターシリーズジャミラ＃ウルトラマンフィギュア#シルバゴンソフビ#シルバゴン#超パズズ#スーパーパズズ#ガゾート#ガゾートソフビ#ウルトラマンガイア#ウルトラマンガイア怪獣#冷凍怪獣ぺギラJAPAN#ウルトラマンティガキャラクター···ウルトラマンシリーズ　ジャミラ　ウルトラ怪獣シリーズ　　　　ジャミラソフビ　ウルトラマンソフビ
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