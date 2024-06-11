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キハダsr　1枚
商品番号 C47352955960
商品名

キハダsr　1枚
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 3,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂き誠にありがとうございます。今回の商品は■ポケモンカード　【キハダ】srになります。入手時からスリーブに入れて暗所で保管しており、１度人の手に渡った物になりますことご了承下さい。素人の為、カードについて詳しくお答えする事が出来かねます。トラブル防止のため、プレイ用でよろしくお願いします。目立った傷やよごれは無いので、状態は画像での御判断よろしくお願いします。※すり替え防止のため、返品交換等は承っておりません。※折れ曲がり対策、防水対策をして梱包致します。種類...ポケモンカード(ポケカ)レアリティ...SR
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