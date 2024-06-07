

バック Bbトランペット Artisan(アルティザン) AB190SP （イエロー ...



Artisan AB190SP | クロサワ楽器店 日本最大級の楽器通販サイト



B♭Trumpet Artisan AB190SP【お取り寄せ商品】



B♭Trumpet Artisan AB190SP【お取り寄せ商品】



バック Bbトランペット Artisan(アルティザン) AB190SP （イエロー ...



バック Bbトランペット Artisan(アルティザン) AB190GBSP （ゴールド ...



バック Bbトランペット Artisan(アルティザン) AB190GBSP （ゴールド ...



Artisan AB190SP | クロサワ楽器店 日本最大級の楽器通販サイト



Bach Artisan Collection AB190 GB-SP ゴールドブラスベル・シルバー仕上げ B♭ トランペット 【 バック アルティザン 】



バック Bbトランペット Artisan(アルティザン) AB190GBSP （ゴールド ...



バックトランペット アルティザン AB190SP 【激安大特価！】 150500円 ...



Artisan AB190SP | クロサワ楽器店 日本最大級の楽器通販サイト



バックトランペット アルティザン AB190SP 【激安大特価！】 150500円 ...



Bach AB190S “Artisan Collection” 商品詳細 | 【MIKIGAKKI.COM】 Wind ...



BACH B♭Trumpet Artisan AB190SP【お取り寄せ商品】 | Brasstek ...

楽器が増えすぎたため出品致します。 個人的には様々なメーカーのトランペットを吹いてきましたが、アルティザンは吹きやすさ、音色、ピッチ、抵抗感や全音域での安定感などどれをとっても素晴らしいと思います。バック特有のベルがブリッとなる感覚や反応の速さもよく、ダイナミクスもありコントロールしやすいと思います。 現在、出品してるマウントバーノンの吹奏感は少しタイトな感覚ですが、アルチザンは少しオープン気味な感覚です。メイン楽器のメンテナンス時にサブとして使っててました。状態は極端な凹みはありませんが中古品なので目立たないうっすらとした擦り傷、多少メッキのくすみ程度はあります。 それと第三ピストンのスライド用のネジが一個ありませんのでご了承下さい。バックのケースがついてます。#バックトランペット#アルチザン#トランペット