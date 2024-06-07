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バックトランペット　アルティザン　AB190SP
商品番号 U64898297442
商品名

バックトランペット　アルティザン　AB190SP
ブランド名 Uswirl
特別価格 税込 93,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

楽器が増えすぎたため出品致します。　個人的には様々なメーカーのトランペットを吹いてきましたが、アルティザンは吹きやすさ、音色、ピッチ、抵抗感や全音域での安定感などどれをとっても素晴らしいと思います。バック特有のベルがブリッとなる感覚や反応の速さもよく、ダイナミクスもありコントロールしやすいと思います。　現在、出品してるマウントバーノンの吹奏感は少しタイトな感覚ですが、アルチザンは少しオープン気味な感覚です。メイン楽器のメンテナンス時にサブとして使っててました。状態は極端な凹みはありませんが中古品なので目立たないうっすらとした擦り傷、多少メッキのくすみ程度はあります。　それと第三ピストンのスライド用のネジが一個ありませんのでご了承下さい。バックのケースがついてます。#バックトランペット#アルチザン#トランペット
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