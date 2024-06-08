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- SEGA SAMMY LUX 直筆サイン （メンバー手渡し）
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商品詳細
SEGASAMMYLUX直筆サイン滝くんから直接手渡しして頂いたものです。目立った傷・汚れ等ありませんが素人保管ですので、ご理解のある方よろしくお願い致します。※買う気のないいいねはご遠慮下さい。プロフ一読お願い致します。
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