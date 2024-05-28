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商品詳細
明かりが灯る絵画（ライトが点灯して光ります）写真１〜３枚目が点灯している様子です。 ４枚目はライトをオフにしています。側面にオン・オフの切り替えスイッチがあります。単3電池で光る仕様なので、半永久的に楽しめます。大切に保管していたので、特に気になる傷や汚れはなく綺麗だと思います。10年くらい前に購入した物です。冬に購入したのでクリスマス前後に飾る想定の絵画だと思われますが、オールシーズン飾っていても違和感ないと思います。絵は実際にキャンバスに描かれているわけではなく、プリントされています。縦 30cm横 40cm厚み 2cm程度電池：単3電池×3キャンバスプリント、油絵、冬の風景画、風景画、洋画、西洋、アンティーク、豪華、クリスマス、Xmas、海外、家、クイーンアン、パノラマ、輸入、輸入住宅、カナダ、ウォールアート、壁画、壁掛け、アート、美術、絵画、ヨーロッパ、光る、ライト、照明、明かり、点灯、馬、ウマ、インテリア、芸術#油絵#絵画#インテリア#アンティーク#アート#コレクション#美術品#洋画#芸術#芸術作品#美術作品#クリスマス#冬#風景画#芸術品#クリスマスプレゼント#装飾
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